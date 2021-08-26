ЦБ зафиксировал рост средней продолжительности ипотечного кредитования в России

Москва, 26 августа. Средний показатель продолжительности ипотечного займа в России за первые шесть месяцев текущего года повысился на два с половиной года.

Таким образом, в среднем, ипотечный займ оформляется на 20,9 лет. Такие данные приводит в своем материале газета «Известия», ссылаясь на слова представителей пресс-службы Центрального банка Российской Федерации.

Срок ипотеки в аналогичный прошлогодний период составил 20 лет. Ведомство сообщило, что этот показатель начал расти в 2016 году, когда среднее значение было на уровне 15 лет. По мнению Центробанка, увеличение началось из-за финансовых кризисных явлений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Российское правительство ранее решило продлить программу «Семейная ипотека». Кредитование на покупку недвижимости для жителей РФ будет доступно до 2023 года.