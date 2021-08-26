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Неаттестованных гидов и экскурсоводов начнут штрафовать в России

  /   Обновлено: 26 августа 2021 08:46
Общество
Неаттестованных гидов и экскурсоводов начнут штрафовать в России
Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Москва, 26 августа. Наказание за нелегальную деятельность гидов и экскурсоводов введут в России в 2022 году. Правительство страны поддержало законопроект депутатов Госдумы.

Инициатива поступила от депутатов Бориса Пайкина и Сергея Кривоносова. Авторы предлагают добавить новые части в статью 14.51 «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности» КоАП РФ, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, предполагается установить ответственность за оказание неаттестованных услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков. Наказание предлагают ввести, если сотрудник не прошел проверку по конкретному туристическому маршруту. Физическим лицам будет грозить штраф от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам придется заплатить от 5000 до 10 тысяч рублей, а юрлицам – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Отсутствие лицензии и сертификата экскурсоводов может привести к беде. Неприятная ситуация сложилась с туристами в Крыму. Житель Москвы нашел в соцсетях местного гида, который пообещал увлекательную экскурсию по горам полуострова. Однако на деле все оказалось не так радужно.

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правительство штраф гид
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