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Постановка спектакля с Асмус обойдется Меньшикову в 7,2 млн рублей
Шоу-бизнес
Постановка спектакля с Асмус обойдется Меньшикову в 7,2 млн рублей
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 26 августа. Расходы руководителя Театра им. Ермоловой Олега Меньшикова на спектакль «Леди Макбет» составят 7 миллионов 223 тысячи рублей. Главную роль в постановке исполнит Кристина Асмус.

Кругленькая сумма уйдет лишь на наряды для актрисы. В одном спектакле ей предстоит сменить шесть платьев. Информация о покупке нарядов для Асмус стала доступна на сайте государственных закупок. Речь идет о черном и бордовом платье, наряде с вышивкой, из кружева и льна. Вместе с этим планируется купить накидку, корсет, украшение на шею и трусы-шорты.

Театр готов выделить на эти цели 540 тысяч рублей. Сумма контракта на пошивку костюмов к спектаклю составит 3 миллиона рублей. Внушительная часть денег уйдет на изготовление обуви для артистов — 422 тысячи рублей и установку декораций — 2 миллиона 800 тысяч рублей, передает «Комсомольская правда».

Руководитель театра Олег Меньшиков неоднократно подвергался критике со стороны актеров. Уволившиеся артисты обвиняли худрука в чрезмерных тратах и любви к звездам первой величины.

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театр спектакль меньшиков асмус
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