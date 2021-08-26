Созданная учеными из Таиланда машина позволит ускорить производство вакцин

Бангкок, 26 августа. Специальную машину для ускорения разработки вакцин от коронавируса создали таиландские ученые. Она позволит увеличить объем производства на 20 процентов.

Эффект достигается за счет способности устройства извлекать содержимое флаконов с препаратом, не допуская потерь вещества. Правда, пока что устройство способно работать лишь с вакциной AstraZeneca. Об этом передает «Хабар 24».

Стоимость машины оценивается в 80 тысяч долларов. Ее создатели рассчитывают на поддержку государства для осуществления массового производства. Они также отмечают, что изобретение нужно стране как никогда, поскольку Таиланд испытывает сильные проблемы с вакцинацией населения.

«Дополнительные 20%, которые мы получаем, означают, что если у нас есть AstraZeneca для миллиона человек, то эта машина может увеличить количество доз. Вакцину получат уже 1 млн 200 тыс. граждан», — сообщают специалисты из Таиланда.

Российские ученые тоже не сидят без дела. Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» был разработан препарат от COVID-19 для животных.