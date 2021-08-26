Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 08:58
08:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова надела платье с декольте не по размеру на белорусский «Х-Фактор»
08:57
Происшествия
Жителям 28 отключенных от водоснабжения улиц Саратова будут привозить питьевую воду
08:56
Политика
Зеленский определился с кандидатурой посланника при ЕС по атомной энергии
08:51
Видео
20 человек погибли из-за наводнений в Венесуэле. События дня
08:51
Экономика
ЦБ зафиксировал рост средней продолжительности ипотечного кредитования в России
08:48
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах на месте ДТП в Новгородской области
08:46
Общество
Неаттестованных гидов и экскурсоводов начнут штрафовать в России
08:44
Шоу-бизнес
Постановка спектакля с Асмус обойдется Меньшикову в 7,2 млн рублей
08:40
Технологии
Созданная учеными из Таиланда машина позволит ускорить производство вакцин
08:39
Экономика
Компания «Аэрофлот» начнет продавать еду с самолета на земле
Все новости

Созданная учеными из Таиланда машина позволит ускорить производство вакцин

  /   Обновлено: 26 августа 2021 08:40
Технологии
Созданная учеными из Таиланда машина позволит ускорить производство вакцин
pixabay.com

Бангкок, 26 августа. Специальную машину для ускорения разработки вакцин от коронавируса создали таиландские ученые. Она позволит увеличить объем производства на 20 процентов.

Эффект достигается за счет способности устройства извлекать содержимое флаконов с препаратом, не допуская потерь вещества. Правда, пока что устройство способно работать лишь с вакциной AstraZeneca. Об этом передает «Хабар 24».

Стоимость машины оценивается в 80 тысяч долларов. Ее создатели рассчитывают на поддержку государства для осуществления массового производства. Они также отмечают, что изобретение нужно стране как никогда, поскольку Таиланд испытывает сильные проблемы с вакцинацией населения.

«Дополнительные 20%, которые мы получаем, означают, что если у нас есть AstraZeneca для миллиона человек, то эта машина может увеличить количество доз. Вакцину получат уже 1 млн 200 тыс. граждан», — сообщают специалисты из Таиланда.

Российские ученые тоже не сидят без дела. Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» был разработан препарат от COVID-19 для животных.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Созданная учеными из Таиланда машина позволит ускорить производство вакцин
вакцина изобретение коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru