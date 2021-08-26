Компания «Аэрофлот» начнет продавать еду с самолета на земле

Москва, 26 августа. Перевозчик «Аэрофлот» инициировал начало продаж еды из самолета в магазинах и специальных автоматах. Поставками еды будет заниматься дочернее предприятие «Аэромар».

Первым рынком сбыта для бортового кейтеринга станет Москва и Московская область, где будут развернуты десятки точек по продажам еды из самолетов. В качестве партнера авиаперевозчика выступит Briskly. Эксперты сходятся во мнении, что основной проблемой, с которой столкнется такая инициатива, станет высокая конкуренция, сообщают «Известия».

Недавно в «Аэрофлоте» сообщили о решении понизить жителям ДФО стоимость места в самолете. Такая мера обусловлена программой субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток.