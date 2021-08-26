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Красноярский полицейский застрелил вышедшего к школе медведя
Происшествия
Красноярский полицейский застрелил вышедшего к школе медведя
pixabay.com

Красноярск, 26 августа. Дикий медведь решил посетить территорию школы в Красноярском крае, однако на пути к зданию его застрелил местный лейтенант полиции.

Эта была не первая встреча полицейского и дикого зверя. Утром правоохранитель получил звонок в дежурную часть о нахождении животного на территории села Белый Яр. Полицейский выехал на место вместе с представителем государственного охотничьего надзора. Через несколько часов медведь решил вернуться в населенный пункт. Его местом назначения стала муниципальная общеобразовательная школа.

«Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского», — рассказала региональная пресс-служба ГУ МВД.

От нападения медведя ранее чуть не пострадал житель Сахалина. Крупное животное напало на мужчину, когда он находился в своем автомобиле. Хищник помял кузов машины и разбил одно из стекол.

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