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Исследование установило возраст самых частых участников ДТП
Общество
Исследование установило возраст самых частых участников ДТП
pixabay.com

Москва, 26 августа. Чаще всего в ДТП попадают мужчины в возрасте 30-40 лет и женщины старше 50 лет, выяснили эксперты страховой компании «Согласие».

Исследование также выявило, что ущерб убытков у этой категории в среднем больше страхового портфеля на 11%. Реже всего попадают в аварию женщины от 40 до 50 лет.

Эксперты «Согласия» установили, что представительницы женского пола чаще других автолюбителей являются виновницами менее серьезных аварий. Ущерб у них на 19% ниже среднего. Наименьшие затраты несут девушки от 8 до 30 лет — на 5% ниже средней стоимости по портфелю ОСАГО, передает РИА Новости.

Аккуратнее оказались мужчины 40-50 лет. Их ущерб оценивается на 2% меньше среднего. Остальные становятся участниками ДТП, где урон оценивается на 7-2% выше среднего.

Аварии в любом случае несут потери для каждой стороны происшествия. Эксперт Цивилев рассказал, какие нововведения стоит ожидать и как они повлияют на участников дорожного движения.

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дтп статистика аварии
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