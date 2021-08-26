Жителям России станет проще вступать в наследство из-за новых правил

Москва, 26 августа. Порядок вступления в наследство стал гораздо проще. Теперь данные хранятся в единой информационной системе, рассказал адвокат Александр Заблоцкис.

Теперь появилась возможность узнать об открытых наследственных делах умершего человека у занимающегося ими нотариуса. Для этого необходимо ввести на сайте Федеральной нотариальной палаты его данные, передает агентство «Прайм».

«При отсутствии таких данных наследник может обратиться для открытия наследства к любому нотариусу в пределах региона, в котором проживал наследодатель», — сообщает Заблоцкис.

Также отпала необходимость обращения в банки и госучреждения для установления информации об открытых банковских счетах наследодателя или о неполученной пенсии. Теперь нотариус сам вправе узнавать это посредством запросов в ФНП и ПФР, а также выдавать сведения о наличии совместно нажитого имущества завещателя и его супруга.

Может возникнуть ситуация, когда наследник получает квартиру вместе с ипотекой. Не всегда понятно, как поступить в такой ситуации. Юрист Елена Валенцева рассказала все нюансы.