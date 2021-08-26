Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 10:27
10:25
Общество
Жители Краснодарского края получат денежные выплаты за ущерб из-за непогоды
10:23
Происшествия
Возможный убийца тюменской школьницы оказался злостным должником
10:21
Происшествия
Внук звезды фильма «Москва слезам не верит» стал жертвой мошенников
10:19
Общество
Тульские спасатели помогли сломавшему крыло лебедю
10:18
Происшествия
Три вагона с щебнем сошли с рельсов в Челябинской области
10:18
Армия
Ростех показал новую парашютную систему для десантирования военных водолазов
10:16
Экономика
Банк России ускорил отзыв лицензий за сотрудничество с онлайн-казино
10:16
Шоу-бизнес
«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала об изнасиловании в 11 лет
10:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени несколько раз менял паспорт
10:13
Происшествия
Жительницу Астрахани засосал насос в бассейне пятизвездочного отеля
Все новости

Жителям 28 отключенных от водоснабжения улиц Саратова будут привозить питьевую воду
Происшествия
Жителям 28 отключенных от водоснабжения улиц Саратова будут привозить питьевую воду
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Саратов, 26 августа. В четверг 28 улиц города остались без водоснабжения из-за коммунальных работ. Водовод на Чернышевского временно отключили, чтобы установить запорную арматуру. 

Восстановить водоснабжение обещают не раньше 11 часов вечера. Жителям отключенных улиц будут привозить питьевую воду в автоцистернах. 

«Конечно, неприятное событие. Хорошо, что хотя бы заранее предупредили, мы набрали несколько бутылок воды. Неизвестно, приедет ли автоцистерна и будем ли мы в этот момент дома. Надеюсь, в холода таких ситуаций не будет», — рассказала корреспонденту ФАН жительница улицы Заводской Ирина Щеглова.

Ранее без водоснабжения остались еще четыре улицы Саратова. Работы начались из-за аварии на водопроводе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жителям 28 отключенных от водоснабжения улиц Саратова будут привозить питьевую воду
саратов отключение воды подвоз воды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru