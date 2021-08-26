Жителям 28 отключенных от водоснабжения улиц Саратова будут привозить питьевую воду

Саратов, 26 августа. В четверг 28 улиц города остались без водоснабжения из-за коммунальных работ. Водовод на Чернышевского временно отключили, чтобы установить запорную арматуру.



Восстановить водоснабжение обещают не раньше 11 часов вечера. Жителям отключенных улиц будут привозить питьевую воду в автоцистернах.

«Конечно, неприятное событие. Хорошо, что хотя бы заранее предупредили, мы набрали несколько бутылок воды. Неизвестно, приедет ли автоцистерна и будем ли мы в этот момент дома. Надеюсь, в холода таких ситуаций не будет», — рассказала корреспонденту ФАН жительница улицы Заводской Ирина Щеглова.

Ранее без водоснабжения остались еще четыре улицы Саратова. Работы начались из-за аварии на водопроводе.