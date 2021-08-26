Траты на кино в июле сократились у россиян на 5%

Москва, 26 августа. Средний чек в кинотеатрах России в июле 2021 года стал на 5% ниже уровня 2019 года, и на 4% ниже, чем в 2020 году. Об этом говорится в исследовании ресурса «Чек Индекс».

Аналитики сравнили продажи в кинотеатрах в июле этого года и в этом же месяце в прошлые два года. Выяснилось, что средний чек составил 497 рублей, что ниже значений прошлых двух лет. В первой половине августа показатель вырос до 504 рублей, но все также остался ниже уровня 2020 года, сравнявшись с цифрой 2019 года, передает РИА Новости.

Объем продаж в июле вырос в 15 раз в сравнении с предыдущим годом, но не догнал показатель позапрошлого года. Аналитики считают, что к россиянам постепенно возвращается интерес к походам в кино после ограничений по заполняемости залов. Однако многие теперь предпочитают онлайн-кинотеатры.

Александр Петров ранее возглавил рейтинг главных молодых актеров России в возрасте до 35 лет. Картины с его участием чаще всего посещали в кинотеатрах.