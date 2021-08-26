Экономист Хазин: одно масштабное мероприятие способно изменить судьбу мира

Москва, 26 августа. Масштабная конференция с лидерами крупных стран сможет решить судьбу мира. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин в эфире YouTube-канал «Аврора».

Специалист поделился своими мыслями о будущем России. По его словам, мировые лидеры должны провести переговоры и очертить «красные линии», за которые нельзя будет заходить в течение десятилетий.

«К ак это было в случае с договоренностями после Второй мировой», — уточнил Хазин.

Российская сторона при этом должна договариваться с крупнейшими игроками — Соединенными Штатами и Китаем. В результате ряда конференций и мероприятий будет принято решение, которое как раз «полностью все изменит в нашей стране». Перемены будут выражаться в том, что либерально настроенные политические деятели потеряют поддержку общественности.

Недавно Хазин отметил, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным желают организовать многие главы государств. Так, по его словам, существует определенное противостояние канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном за внимание российского президента.