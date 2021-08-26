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Депутат ГД Федоров предложил продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

  /   Обновлено: 26 августа 2021 08:35
Общество
Депутат ГД Федоров предложил продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 августа. Продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров на четыре дня предложил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Письмо с инициативой направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Пандемия коронавируса, продолжающаяся в 2021 году, несет особую опасность для пожилых людей, несмотря на это работающие пенсионеры продолжают регулярно выполнять свои обязанности, отметил депутат.

Продление предстоящих новогодних каникул позволило бы поддержать эту категорию граждан, говорится в тексте обращения. Об этом информирует RT.

Пенсионеры в России получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.

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