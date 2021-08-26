Примерно 1,5 тысячи граждан США пытаются улететь из Кабула

Кабул, 26 августа. Около полутора тысяч американских граждан и обладателей грин-карт столпились около аэропорта Кабула в надежде эвакуироваться в США из Афганистана, пишет агентство Reuters.

По информации источника издания, территория вокруг аэропорта Кабула заполнена людьми. При этом американское посольство призывает не пытаться самостоятельно проникнуть за ограждение.

Тем временем Россия уже провела эвакуацию своих людей из Кабула. Четыре самолета российского оборонного ведомства вывезли из Афганистана порядка 500 граждан РФ и Украины.