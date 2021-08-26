Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 08:57
08:57
Происшествия
Жителям 28 отключенных от водоснабжения улиц Саратова будут привозить питьевую воду
08:56
Политика
Зеленский определился с кандидатурой посланника при ЕС по атомной энергии
08:51
Видео
20 человек погибли из-за наводнений в Венесуэле. События дня
08:51
Экономика
ЦБ зафиксировал рост средней продолжительности ипотечного кредитования в России
08:48
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах на месте ДТП в Новгородской области
08:46
Общество
Неаттестованных гидов и экскурсоводов начнут штрафовать в России
08:44
Шоу-бизнес
Постановка спектакля с Асмус обойдется Меньшикову в 7,2 млн рублей
08:40
Технологии
Созданная учеными из Таиланда машина позволит ускорить производство вакцин
08:39
Экономика
Компания «Аэрофлот» начнет продавать еду с самолета на земле
08:38
Происшествия
Красноярский полицейский застрелил вышедшего к школе медведя
Все новости

Россия получила ноту протеста от Японии из-за учений возле острова Итуруп
Политика
Россия получила ноту протеста от Японии из-за учений возле острова Итуруп
Пресс-служба Фонда «Росконгресс»

Токио, 26 августа. Япония отправила России протестную ноту в свете запланированных Минобороны РФ учений неподалеку от острова Итуруп, который находится на Курильской гряде.

Причиной недовольства Страны восходящего солнца являются территориальные претензии к России. Токио считает, что остров Итуруп является частью Японии, и поэтому якобы учения российской армии там недопустимы. Об этом заявил глава правительства азиатской страны Кацунобу Като.

«Проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны», – сообщил Като.

Ранее Федеральная служба безопасности рассекретила архивные данные, касающиеся планов милитаристской Японии в отношении Советского Союза. Согласно информации ведомства, азиатская страна Оси хотела оккупировать часть земель СССР.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия получила ноту протеста от Японии из-за учений возле острова Итуруп
япония курилы учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru