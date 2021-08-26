Россия получила ноту протеста от Японии из-за учений возле острова Итуруп

Токио, 26 августа. Япония отправила России протестную ноту в свете запланированных Минобороны РФ учений неподалеку от острова Итуруп, который находится на Курильской гряде.

Причиной недовольства Страны восходящего солнца являются территориальные претензии к России. Токио считает, что остров Итуруп является частью Японии, и поэтому якобы учения российской армии там недопустимы. Об этом заявил глава правительства азиатской страны Кацунобу Като.

«Проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны», – сообщил Като.

Ранее Федеральная служба безопасности рассекретила архивные данные, касающиеся планов милитаристской Японии в отношении Советского Союза. Согласно информации ведомства, азиатская страна Оси хотела оккупировать часть земель СССР.