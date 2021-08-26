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20 человек погибли из-за наводнений в Венесуэле. События дня

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США продлит эвакуацию американцев после 31 августа

Вашингтон готов эвакуировать американских граждан из Афганистана и после 31 августа: это анонсированный срок вывода военнослужащих Соединенных Штатов из страны и установленный талибами дедлайн на вылеты иностранцев. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Глава Госдепа добавил, что территорию южноазиатской республики уже покинули 4,5 тысячи его соотечественников. Своей очереди ждут еще полторы тысячи американцев. Накануне наше Минобороны вывезло из Афганистана граждан России и других стран ОДКБ, а также Узбекистана. В операции по спасению было задействовано четыре военно-транспортных самолета.

Курц высоко оценил переговоры с Лавровым

20 человек погибли из-за наводнений в Венесуэле. События дня
Global Look Press  / TOBIAS STEINMAURER via www.imago/www.imago-images.de

Канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил прошедшие в Вене переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Стороны обсудили актуальные темы пандемии, Афганистана, Белоруссии и отношений между Москвой и Брюсселем. Встреча прошла в формате тет-а-тет. Ранее в ходе переговоров с Сергеем Лавровым его австрийский коллега Александр Шалленберг подтвердил желание Вены закупить миллион доз российского препарата «Спутник V» после одобрения вакцины от коронавируса в ЕС. 

20 человек погибли из-за наводнений в Венесуэле

20 человек погибли из-за наводнений в Венесуэле. События дня
Global Look Press  / Pedro Rances Mattey / dpa

По меньшей мере 20 человек стали жертвами наводнений в штате Мерида на западе Венесуэлы. Есть пропавшие без вести. Проливные дожди спровоцировали в регионе сход селей, из-за чего разрушено более тысячи двухсот домов. Сразу несколько городов остались без электричества. В некоторых районах идут работы по восстановлению телефонной связи. В городе Мерида открыли пункт сбора гуманитарной помощи: там заложники стихии могут получить воду, продукты, одежду и одеяла.

Регионы примут решение о масочном режиме в школах

20 человек погибли из-за наводнений в Венесуэле. События дня
pixabay.com  / Alexandra_Koch

Власти российских регионов самостоятельно будут принимать решения о необходимости масочного режима для учителей во время уроков. Федеральный центр на этот счет конкретных рекомендаций в новом учебном году не дает. Об этом сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. Вводить дополнительные антиковидные меры на местах будут с учетом эпидемиологической ситуации. Кравцов отметил, что вакцинация от коронавируса для педагогов желательна, однако остается добровольной. Об этом принципе в очередной раз напомнил и президент России Владимир Путин.

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