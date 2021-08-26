Инфекционист Пшеничная назвала последствия легкой формы COVID-19 для ЦНС

Москва, 26 августа. Легкие формы заболевания COVID-19 также могут вызвать поражения центральной нервной системы (ЦНС), попадая в организм человека через органы дыхания.

Поражение ЦНС наблюдается не только у пациентов с тяжелой формой COVID-19, но и при легкой. Вирус, попадая через нос, может проникнуть в обонятельный нерв, позже распространяясь по клеткам ЦНС. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, информирует РИА Новости.

Инфекция способна также поразить ЦНС при повреждении эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, отметила врач. По ее словам, кислородное голодание при COVID-19 также может повлиять на работу мозга.

Певец Игорь Корнелюк рассказал о последствиях перенесенного заболевания COVID-19. Он отметил, что перенес заболевание в легкой форме, но это не прошло бесследно. Врачи выявили у артиста проблемы с сердцем, в частности ишемическую болезнь сердца и стенокардию.