Соседи подозреваемого в убийстве тюменской школьницы дали ему характеристику

Тюмень, 26 августа. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени казался добрым и положительным человеком. О жизни и поведении мужчины рассказали его соседи.

Виталий Б., который проходит подозреваемым по делу, жил вместе сожительницей и ее 17-летним сыном. Пара не была расписана официально, до этого 40-летний мужчина проживал в Сургуте, передает телеканал РЕН ТВ.

Соседи признались, что не часто сталкивались с подозреваемым, но видели его после исчезновения школьницы. Большинство из них отзываются о нем как о хорошем человеке. Мужчина никогда не вызывал подозрений и вел себя адекватно.

Полиция задержала Виталия Б. в минувшую среду. Предварительно известно, что он уже дал признательные показания. Экспертиза показала, что ДНК задержанного совпадает с образцами, взятыми с тела убитой девочки. В квартире мужчины обнаружили половик, в часть которого было завернуто тело убитой.

Восьмилетняя школьница пропала 30 июня, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В городе были начаты поиски, в которых участвовали правоохранители, волонтеры и местные жители. Тело ребенка удалось найти 19 августа, оно находилось на берегу озера в 2,5 километрах от ее дома. Убитый ребенок был завернут в полиэтилен и кусок половика.