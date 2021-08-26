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Образ Ивлеевой для фотосессии впечатлил подписчиков соцсети

  /   Обновлено: 26 августа 2021 07:38
Шоу-бизнес
Образ Ивлеевой для фотосессии впечатлил подписчиков соцсети
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Москва, 26 августа. Анастасия Ивлеева примерила на себя новый образ в фотосессии, результаты которой выложила в свой Instagram. Подписчики восхитились имиджем телеведущей.

Фотосессию провел Богдан Богданов. Сама Ивлеева подписала в аккаунте свое фото очень оригинально.

«Я — самая разнополярная личность, которую я знаю», — заявила звезда «Орла и Решки».

Подписчики же сравнили ее с эпатажной певицей Жанной Агузаровой. Некоторые увидели в телеведущей Леди Гагу.

«Жанна Агузарова — люкс версия!» — отмечает подписчик.

«Ивлеева просто лучшая, смотрю на нее и вдохновляюсь», — признается фанат.

Мимо фотографии не прошли и звезды российского шоубиза. Образ прокомментировали Карина Кросс, Ульяна Банана, Анастасия Самбурская и другие.

Ивлеева недавно развелась с рэпером Элджеем. Им предстоит разделить совместно нажитое имущество на сумму более 100 миллионов рублей.

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