Образ Ивлеевой для фотосессии впечатлил подписчиков соцсети

Москва, 26 августа. Анастасия Ивлеева примерила на себя новый образ в фотосессии, результаты которой выложила в свой Instagram. Подписчики восхитились имиджем телеведущей.
Фотосессию провел Богдан Богданов. Сама Ивлеева подписала в аккаунте свое фото очень оригинально.
«Я — самая разнополярная личность, которую я знаю», — заявила звезда «Орла и Решки».
Подписчики же сравнили ее с эпатажной певицей Жанной Агузаровой. Некоторые увидели в телеведущей Леди Гагу.
«Жанна Агузарова — люкс версия!» — отмечает подписчик.
«Ивлеева просто лучшая, смотрю на нее и вдохновляюсь», — признается фанат.
Мимо фотографии не прошли и звезды российского шоубиза. Образ прокомментировали Карина Кросс, Ульяна Банана, Анастасия Самбурская и другие.
Ивлеева недавно развелась с рэпером Элджеем. Им предстоит разделить совместно нажитое имущество на сумму более 100 миллионов рублей.