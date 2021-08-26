Гендиректор предприятия по разработке РЛС описал способ слежения за F-35

Кубинка, 26 августа. F-35 Lightning II являются малозаметными многофункциональными истребителями пятого поколения ВВС США, разработанными американской корпорацией Lockheed Martin.

Генеральный директор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко, в интервью РИА Новости рассказал, как российские радиолокационные (РЛС) станции «Контейнер» производят слежку за боевыми машинами данной модели. Это осуществляется за счет волновых эффектов определенной длины.

«Соответственно, зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали», — заявил разработчик РЛС.

По словам Аношко, станция работает в диапазоне коротких волн, длина которых не превышает сотни метров. Тогда эффект радиопоглащающих покрытий истребителей класса «стелс» перестает работать.

Минобороны России недавно анонсировало размещение средств РЛС на Дальнем Востоке. Они будут отслеживать запрещенную деятельность вблизи российских границ и обеспечивать информацией авиацию и подразделения ПВО.