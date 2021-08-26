Мясников оценил надежность индивидуального иммунитета в пандемию COVID-19

Москва, 26 августа. Коллективный иммунитет в случае с коронавирусной инфекцией не работает. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в соцсетях.

Четвертая волна COVID-19, которая начинается в США и Европе дает возможность анализировать ситуацию Россию, где еще завершается третья волна. Мясников обратил внимание на количество заражений в странах с высоким уровнем вакцинации.

«В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8%. (У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться). Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — заявил врач.

Эффективной защитой человека от коронавируса является индивидуальный иммунитет, которого можно добиться с помощью прививки. Вакцинация делает ход болезни более легкими оберегает от летального исхода.

Александр Мясников ранее рассказал, как появляются новые штаммы коронавируса. Так называемыми «инкубаторами» он назвал организмы людей с ослабленным иммунитетом.