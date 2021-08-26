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Клиническая картина при заражении штаммом коронавируса «Дельта» стала более яркой
Общество
Клиническая картина при заражении штаммом коронавируса «Дельта» стала более яркой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 августа. Все события стали развиваться быстрее при заражении коронавирусом штамма «Дельта», а клиническая картина ярче.

Инкубационный период при заражении индийским вариантом коронавируса уменьшился. Раньше специалисты сообщали, что после контакта с заболевшим болезнь может развиваться 14 дей, сейчас это происходит намного быстрее, что подтверждают многие инфекционисты. Об этом заявила инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич в интервью Lenta.ru.

По словам специалиста, новый штамм коронавируса уже стал доминирующим в Санкт-Петербурге и Москве, вытеснив все остальные. Похожая ситуация происходит и в других больших российских городах. Врач заявила, что пока непонятна ситуация с распространением штамма «Дельта» в маленьких городах.

Антитела к коронавирусной инфекции становятся сильнее со временем после вакцинации препаратом российского производства «Спутник V». Об этом сообщили аргентинские ученые, изучив более тысячи образцов крови.

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дельта коронавирус штамм
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