Forbes составил рейтинг жертвующих на благотворительность инвесторов

Москва, 26 августа. Журнал Forbes впервые составил рейтинг импакт-инвесторов России. В него попали бизнесмены, вложившие наибольшее количество средств на нужды благотворительности.

Рейтинг составлялся на основе «валюты добра». Она определялась количеством вложенных на нужды общества средств. Помимо благотворительности, очки зачислялись за вложения в поддержку экологии и решения проблем социального характера, передает ТАСС.

Первое место рейтинга занял Денис Свердлов, заместитель главы Минкомсвязи, генеральный директор и основатель стартапа по экологичному производству электромобилей Arrival. Валюта добра у него составляет практически 18 процентов от общего числа — 5,65 млрд долларов.

Второго места удостоился глава USM Holdings Алишер Усманов. На добрые дела он потратил 2,99 млрд долларов. Третье место занял владелец компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, вложивший 2,53 млрд долларов.

Forbes также составил топ богатейших жительниц России. Его возглавила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.