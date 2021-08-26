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Премьеру сиквела «Венома» могут отложить на 2022 год
Общество
Премьеру сиквела «Венома» могут отложить на 2022 год
Кадр из фильма «Веном»

Лос-Анджелес, 26 августа. Поклонники фильма о симбиоте «Веном-2» еще не скоро могут увидеть премьеру. Студия Sony планирует перенести выход киноленты на 2022 год.

Релиз второй части «Венома» должен был состояться в октябре 2021 года, но теперь премьера могут отложить до 21 января 2022 года. По сообщению Vulture, на эту дату уже запланирован выход «Морбиуса», главную роль в котором сыграет Джаред Лето.

Если Sony примет решение сдвинуть премьеру «Венома-2», то у ленты «Морбиус» тоже появится новая дата релиза. Пока студия не давала никаких официальных комментариев. Об изменениях в российском прокате тоже ничего неизвестно.

Главную роль в ленте «Веном» играет Том Харди. Обладатель премии BAFTA допускает, что картины о симбиоте станут трилогией, но это станет возможно в случае успеха второй части проекта. Кинозвезда планирует столкнуть своего персонажа с Человеком-пауком в третьем фильме.

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sony перенос веном-2
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