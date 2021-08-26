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Число ДТП в Выборге снизилось на 39% с начала года
Общество
Число ДТП в Выборге снизилось на 39% с начала года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Выборг, 26 августа. Власти Выборга ознакомились с отчетом ГИБДД на тему аварийности на территории города. Из него следует, что число ДТП в регионе по сравнению с 2020 годом снизилось на 39%.

Вместе с этим горожане стали чаще нарушать правила парковки автомобилей. Больше всего нарушений было выявлено вблизи остановки общественного транспорта «Гдыня», расположенной на улице Вокзальной. Участники совещания признали нецелесообразным принятие мер для пересечения парковки транспортных средств на тротуаре у дома №1 по набережной 40-летия ВЛКСМ.

Однако с начала в года в Выборге зафиксировано меньше аварий со смертельным исходом. В городе планируется ограничить скорость движения по улице Сторожевая Башня, где расположен детский сад.

Новый штраф может ждать водителей за несогласованную установку дополнительных динамиков и сабвуферов в автомобиле. За первый случай нарушения он составит 500 рублей.

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ГИБДД дтп выборг
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