Спрос на социально значимые фильмы вырос в России

Москва, 26 августа. Россияне стали больше интересоваться фильмами, демонстрирующими реальные проблемы людей. Об этом свидетельствуют данные опроса центра социального проектирования «Платформа».

Многие респонденты признаются, что подобные фильмы оказывают влияние на них самих и на их поведение. Эксперты в свою очередь отмечают, что страсть россиян к таким проектам будет только расти.

По словам специалистов, прослеживается зависимость между временем и предпочтениями в кинематографе. В 90-х и 00-х годах публика тяготела к блокбастерам. Сейчас же на повестке социально значимые проблемы. Режиссеры в свою очередь рады предоставить публике подобные картины.

Директор НМГ Светлана Баланова в беседе с «Известиями» отмечает, что количество подобного контента увеличится в ближайшие два-три года. Также составится карта так называемого импакт-контента, которая поможет экспертам и кинолюбителям прослеживать предпочтения жителей России.

Российская киноиндустрия развивается и по пути признания мировым сообществом. Европейская киноакадемия включила три отечественных фильма в список номинантов.