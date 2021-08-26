Инфекционист Поздняков назвал последствия курения и принятия алкоголя при COVID-19

Москва, 26 августа. Употребление алкоголя при COVID-19 может усилить процесс образования тромбов в организме, курение также может вызвать негативные последствия для заболевшего.

У человека употребляющего алкоголь при COVID-19 возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. принятие спиртного может усилить процесс поражения эндотелия сосудов и вызвать еще более тяжелое протекание болезни. Пациенты с COVID-19 страдают от поражения печени. Употребление алкоголя также увеличивает тяжесть ее поражения. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, информирует РИА Новости.

Курение не может снизить риск заражения коронавирусом, как гласили слухи в начале пандемии. У курильщиков при заболевании и имеющихся проблем с легкими может вызвать тяжелую форму COVID-19, отметил врач.

В России 25 августа сообщалось о менее 20 тысячах выявленных случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что клинических проявлений болезни не выявлено у 7,2% пациентов.