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Украинский болельщик попросил у Головина футболку на матче «Шахтер» — «Монако»
Спорт
Украинский болельщик попросил у Головина футболку на матче «Шахтер» — «Монако»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Харьков, 26 августа. Болельщик «Шахтера» принес на матч отборочного раунда Лиги чемпионов против «Монако» плакат, посвященный полузащитнику гостей Александру Головину, с просьбой подарить футболку.

Молодой человек не постеснялся и дал комментарий по поводу матча. Он сказал, что просить футболку игрока «Шахтера» было бы банально и поделился мыслями по поводу опасений насчет приема в Харькове российского футболиста.

«Устроят ли в Харькове обструкцию Головину? Нет. Это было бы неправильно, спорт вне политики», — заявил он.

Сама встреча закончилась со счетом 2:2. Такой результат позволил пройти дальше «Шахтеру», который стал последним участником группового этапа Лиги чемпионов.

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Головин шахтер монако
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