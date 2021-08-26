Украинский болельщик попросил у Головина футболку на матче «Шахтер» — «Монако»

Харьков, 26 августа. Болельщик «Шахтера» принес на матч отборочного раунда Лиги чемпионов против «Монако» плакат, посвященный полузащитнику гостей Александру Головину, с просьбой подарить футболку.

Молодой человек не постеснялся и дал комментарий по поводу матча. Он сказал, что просить футболку игрока «Шахтера» было бы банально и поделился мыслями по поводу опасений насчет приема в Харькове российского футболиста.

«Устроят ли в Харькове обструкцию Головину? Нет. Это было бы неправильно, спорт вне политики», — заявил он.

Сама встреча закончилась со счетом 2:2. Такой результат позволил пройти дальше «Шахтеру», который стал последним участником группового этапа Лиги чемпионов.