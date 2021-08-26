Звезды шоу-бизнеса перекочевали с «Новой волны» на юбилей Блиновской

Москва, 26 августа. Одна из самых богатых блогеров России Елена Блиновская широко отметила 40-летие в Горном Алтае. Гостями праздника стали известные звезды российского шоу-бизнеса.

После музыкального конкурса «Новая волна» звезды отправились в арендованный для праздника Блиновской шикарный отель. Ведущими мероприятия стали Ксения Собчак и Иван Ургант. Звезды не обошли внимание марафоны желаний блогера, которые сделали ее известной и богатой, и пошутили на эту тему. Собчак также не упустила свой шанс и прямо на сцене договорилась взять интервью у Блиновской.

Танцы на вечеринке под Филиппа Киркорова, Светлану Лободу и группу «Звери» собрали Ксению Бородину и беременную вторым ребенком певицу Нюшу. Для виновницы торжества в разгар праздника выкатили торт в виде жар-птицы.

Собчак на дне рождении Блиновской также успела пригласить к себе на откровенное интервью Бородину, которая недавно развелась со вторым мужем. Коллега ответила ей ругательством.