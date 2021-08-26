Юрист Соловьев поделился способами возврата средств при ошибочном переводе

, 26 августа. Многие клиенты банков совершают ошибочные переводы денежных средств. Однако в таких случаях у человека существует возможность вернуть деньги, рассказал юрист Иван Соловьев.

Финансовые организации по законодательству РФ не могут списывать средства у клиентов без их согласия. Поэтому при случайном переводе необходимо напрямую обратиться к получателю и попросить его вернуть средства, передает «Российская газета».

Соловьев отметил, что в случае отказа, человек может написать заявление в полицию. Ему будет необходимо описать всю ситуацию и сообщить о размере потерянной суммы. Достичь наилучшего результата поможет параллельное обращение в судебные органы с гражданским иском о неосновательном обогащении ответчика.

Неосторожность может лишить не только денежных средств, но и наследства. Будущему владельцу завещаемого объекта необходимо присутствовать при составлении соответствующего документа.