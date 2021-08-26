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Сразу два кота Бегемота появятся в киноадаптации «Мастера и Маргариты»
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Сразу два кота Бегемота появятся в киноадаптации «Мастера и Маргариты»
Общество
Сразу два кота Бегемота появятся в киноадаптации «Мастера и Маргариты»
pixabay.com  /  Gary Shade

Москва, 26 августа. Компания «Марс Медиа» поделилась деталями съемок фильма «Воланд» по мотивам романа «Мастер и Маргарита». В ленте будет сразу два кота Бегемота.

Один из котов будет настоящим. В обычной жизни девятикилограммового мейн-куна зовут Кеша. Ему досталась роль дворового кота Бегемота, который живет по соседству с Писателем. А в свите Воланда задействуют животное, нарисованное с помощью компьютерной графики, отметила компания «Марс Медиа» в Instagram.

Режиссером фильма «Воланд» стал Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. Среди других актеров отмечены Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко. Премьера запланирована на следующий год.

Корпорация Disney тоже готовит новый проект, который основан на романе Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Игровой сериал получил название «Наутилус». Все десять эпизодов хотят выпустить в начале 2022 года.

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фильм бегемот мастер и маргарита
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