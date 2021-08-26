Внезапные разрывы легких стали чаще фиксировать у больных COVID-19

Санкт-Петербург, 26 августа. Случаи «разрывов легких» участились среди пациентов с COVID-19. Об этом заявила петербургский инфекционист Оксана Станевич.

Обычно разрывы происходят в наиболее воспаленной области легких, но иногда для этого достаточно незначительного повреждения. Усугубить течение COVID-19 могут последствия курения и хронических заболеваний, передает Lenta.ru.

«При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры, наступает коллабирование легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух», — пояснила Станевич.

Вторая фаза болезни (на десятый или 12 день) является наиболее опасным периодом для разрывов легких. Не менее тревожной является последняя фаза, после 12-х суток, когда воспаление усиливается.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее объяснил увеличение случаев инфарктов среди населения. Это связано с перенесенной коронавирусной инфекцией.