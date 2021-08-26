Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 07:24
07:23
Общество
Клиническая картина при заражении штаммом коронавируса «Дельта» стала более яркой
07:22
Экономика
Forbes составил рейтинг жертвующих на благотворительность инвесторов
07:22
Общество
Премьеру сиквела «Венома» могут отложить на 2022 год
07:19
Общество
Число ДТП в Выборге снизилось на 39% с начала года
07:17
Общество
Спрос на социально значимые фильмы вырос в России
07:16
Общество
Инфекционист Поздняков назвал последствия курения и принятия алкоголя при COVID-19
07:11
Спорт
Украинский болельщик попросил у Головина футболку на матче «Шахтер» — «Монако»
07:10
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса перекочевали с «Новой волны» на юбилей Блиновской
07:09
Общество
Юрист Соловьев поделился способами возврата средств при ошибочном переводе
07:06
Общество
Сразу два кота Бегемота появятся в киноадаптации «Мастера и Маргариты»
Все новости

Внезапные разрывы легких стали чаще фиксировать у больных COVID-19

  /   Обновлено: 26 августа 2021 07:05
Общество
Внезапные разрывы легких стали чаще фиксировать у больных COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 26 августа. Случаи «разрывов легких» участились среди пациентов с COVID-19. Об этом заявила петербургский инфекционист Оксана Станевич.

Обычно разрывы происходят в наиболее воспаленной области легких, но иногда для этого достаточно незначительного повреждения. Усугубить течение COVID-19 могут последствия курения и хронических заболеваний, передает Lenta.ru.

«При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры, наступает коллабирование легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух», — пояснила Станевич.

Вторая фаза болезни (на десятый или 12 день) является наиболее опасным периодом для разрывов легких. Не менее тревожной является последняя фаза, после 12-х суток, когда воспаление усиливается.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее объяснил увеличение случаев инфарктов среди населения. Это связано с перенесенной коронавирусной инфекцией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Внезапные разрывы легких стали чаще фиксировать у больных COVID-19
коронавирус оксана станевич разрыв легких
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru