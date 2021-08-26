Днепр, 26 августа. Решением Днепропетровского окружного административного суда русский язык лишился регионального статуса на территории области. Об этом пишет украинское издание «Левый берег».

Судейская коллегия признала неправомерным решение, принятое в 2012 году Днепропетровским областным законодательным органом о наделении русского языка статусом регионального. Согласно положениям закона, предприниматели и госслужащие могли вести документацию на русском.

Документ также давал гарантию, что дети в школах могут получать образование на русском языке. Кроме того, учреждения культуры могли пользоваться этим языком в равной степени, как и украинским.

Ранее в издании «Левый берег» была опубликована статья второго гаранта Конституции Украины Леонида Кучмы. В материале экс-глава согласился со словами президента России Владимира Путина о возможной судьбе страны в будущем.