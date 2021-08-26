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Жителей очередного региона на Украине лишили права говорить на русском языке
Политика
Жителей очередного региона на Украине лишили права говорить на русском языке
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Лящев

Днепр, 26 августа. Решением Днепропетровского окружного административного суда русский язык лишился регионального статуса на территории области. Об этом пишет украинское издание «Левый берег».

Судейская коллегия признала неправомерным решение, принятое в 2012 году Днепропетровским областным законодательным органом о наделении русского языка статусом регионального. Согласно положениям закона, предприниматели и госслужащие могли вести документацию на русском.

Документ также давал гарантию, что дети в школах могут получать образование на русском языке. Кроме того, учреждения культуры могли пользоваться этим языком в равной степени, как и украинским.

Ранее в издании «Левый берег» была опубликована статья второго гаранта Конституции Украины Леонида Кучмы. В материале экс-глава согласился со словами президента России Владимира Путина о возможной судьбе страны в будущем.

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