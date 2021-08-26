Диетолог Макуха раскрыла список стимулирующих работу мозга продуктов

Москва, 26 августа. Человек, занимающийся активной умственной деятельностью, не может функционировать без «подпитки» нейронов. Какие продукты в этом помогут, рассказала диетолог Маргарита Макуха.

Врач отметила, что в первую очередь главный помощник — сбалансированный рацион. Работу мозга также способны активизировать жирная рыба, орехи и растительные масла. Они имеют высокую питательность, что помогает отлично функционировать мозгу.

Магний, селен и цинк улучшат память, нормализуют настроение, увеличат работоспособность мозга. Эти элементы содержатся в шоколаде и бананах, передает РИА Новости.

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» провел исследование, касающееся цен на потребительскую корзину. Полезные для мозга продукты в среднем обойдутся в 1821 рубль. В список войдут рыба, чечевица, орехи, шоколад, черника и некоторые овощи.

Рыба знаменита не только своей пользой для улучшения работоспособности мозга. Доктор Агапкин сообщил, что морепродукты также решают проблему с артериальным давлением.