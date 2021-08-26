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Диетолог Макуха раскрыла список стимулирующих работу мозга продуктов
Общество
Диетолог Макуха раскрыла список стимулирующих работу мозга продуктов
pixabay.com

Москва, 26 августа. Человек, занимающийся активной умственной деятельностью, не может функционировать без «подпитки» нейронов. Какие продукты в этом помогут, рассказала диетолог Маргарита Макуха.

Врач отметила, что в первую очередь главный помощник — сбалансированный рацион. Работу мозга также способны активизировать жирная рыба, орехи и растительные масла. Они имеют высокую питательность, что помогает отлично функционировать мозгу.

Магний, селен и цинк улучшат память, нормализуют настроение, увеличат работоспособность мозга. Эти элементы содержатся в шоколаде и бананах, передает РИА Новости.

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» провел исследование, касающееся цен на потребительскую корзину. Полезные для мозга продукты в среднем обойдутся в 1821 рубль. В список войдут рыба, чечевица, орехи, шоколад, черника и некоторые овощи.

Рыба знаменита не только своей пользой для улучшения работоспособности мозга. Доктор Агапкин сообщил, что морепродукты также решают проблему с артериальным давлением.

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