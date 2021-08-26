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Спасатели вывели из горящего дома в Рязани более 50 человек
Происшествия
Спасатели вывели из горящего дома в Рязани более 50 человек
25.mchs.gov.ru

Рязань, 26 августа. Сотрудники экстренных служб в Рязани вывели из охваченного огнем дома 80 человек. Об этом заявили представители пресс-службы регионального управления МЧС России.

Спасатели сообщили, что загорелся четырехэтажный жилой дом. Силами пожарной бригады удалось ликвидировать огонь в 03:13 по московскому времени.

Общая площадь возгорания составила порядка 720 «квадратов». Тушением пожара занимались 43 служащих местного управления МЧС и 13 единиц спецтехники.

Недавно МЧС объявило об эвакуации жителей одной из деревень близ Первоуральска. Поселку угрожали бушующие лесные пожары, которые опасно сблизились с селом.

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