Спасатели вывели из горящего дома в Рязани более 50 человек

Рязань, 26 августа. Сотрудники экстренных служб в Рязани вывели из охваченного огнем дома 80 человек. Об этом заявили представители пресс-службы регионального управления МЧС России.

Спасатели сообщили, что загорелся четырехэтажный жилой дом. Силами пожарной бригады удалось ликвидировать огонь в 03:13 по московскому времени.

Общая площадь возгорания составила порядка 720 «квадратов». Тушением пожара занимались 43 служащих местного управления МЧС и 13 единиц спецтехники.

Недавно МЧС объявило об эвакуации жителей одной из деревень близ Первоуральска. Поселку угрожали бушующие лесные пожары, которые опасно сблизились с селом.