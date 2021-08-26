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Калужские школы искусств для детей получили музыкальное оборудование

  /   Обновлено: 26 августа 2021 06:54
Общество
Калужские школы искусств для детей получили музыкальное оборудование
unsplash.com  /  Dolo Iglesias

Калуга, 26 августа. Две детские школы искусств Калужской области получили музыкальные инструменты и оборудование на сумму 8,8 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

Помощь школам искусств для детей оказывается в рамках реализации национального проекта «Культура». Рояль, пианино, народные инструменты, литературу и звуковое оборудование уже получили ДШИ №5 и №6.

Проект направлен на создание благоприятных условий для обучения молодых музыкантов. Он позволит повысить уровень их профильного образования.

В Югре продолжается акция под названием «Собери ребенка в школу». Она подразумевает открытие пунктов благотворительной помощи, в которые жители могут принести портфели, канцелярию и другие нужные для учебы вещи.

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