Калужские школы искусств для детей получили музыкальное оборудование

Калуга, 26 августа. Две детские школы искусств Калужской области получили музыкальные инструменты и оборудование на сумму 8,8 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

Помощь школам искусств для детей оказывается в рамках реализации национального проекта «Культура». Рояль, пианино, народные инструменты, литературу и звуковое оборудование уже получили ДШИ №5 и №6.

Проект направлен на создание благоприятных условий для обучения молодых музыкантов. Он позволит повысить уровень их профильного образования.

В Югре продолжается акция под названием «Собери ребенка в школу». Она подразумевает открытие пунктов благотворительной помощи, в которые жители могут принести портфели, канцелярию и другие нужные для учебы вещи.