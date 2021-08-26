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Продолжение «Секса в большом городе» выйдет осенью 2021 года
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» выйдет осенью 2021 года
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Лос-Анджелес, 26 августа. Сервис HBO Max объявил о переносе премьеры продолжения «Секса в большом городе» на осень текущего года. Точной даты пока нет, пишет Collider.

Драматический мини-сериал под названием And Just Like That выйдет на сервисе HBO Max раньше запланированного срока. Новый проект будет состоять из десяти серий продолжительностью по 30 минут.

Почти все участники оригинального «Секса в большом городе» вернутся к своим ролям. От участия в съемках отказалась сыгравшая Саманту Джонс Ким Кэттролл. Героини мини-сериала продолжат обсуждать секс, феминизм и другие темы.

Поклонников кинофильмов Marvel могут заставить ждать премьеру блокбастера «Вечные». Дата выхода ленты будет напрямую зависеть от успеха «Шан-Чи и легенды десяти колец», сообщает источник Vulture.

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перенос секс в большом городе HBO Max
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