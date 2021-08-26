Бородина выругалась в ответ на предложение Собчак рассказать о разводе

Москва, 26 августа. Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на предложение своей коллеги Ксении Собчак прийти к ней на шоу на YouTube, чтобы рассказать о недавнем разводе с Курбаном Омаровым.

Еще недавно конфликтовавшие звезды встретились на дне рождении блогера Елены Блиновской. Собчак стала упрашивать Бородину дать ей интервью о разводе. Реакция оказалась бурной, знаменитость использовала нецензурное слово, обратившись к своей коллеге.

«Мы приехали с Собчак в место силы. Она — единственный человек, кто эту силу забирает!», — ответила Бородина на предложение.

Подписчикам остается только догадываться, согласилась ли телеведущая на предложение Собчак. Развод с Омаровым состоялся в начале августе, пара была вместе шесть лет. О причинах расставания никто из них не рассказал.

На дне рождении Блиновской Собчак была ведущей праздника. Она пригласила на сцену Бородину, которая вспомнила, как они вели первую свадьбу на проекте «Дом-2» и устроили пьяную выходку.