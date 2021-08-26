Драма «Учености плоды» с Безруковым в главной роли выйдет на экраны в октябре

Москва, 26 августа. Премьера исторической драмы «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова состоится 21 октября. Главную роль в фильме сыграет актер Сергей Безруков.

Фильм «Учености плоды» основан на реальных событиях. Лента расскажет о немке Марии Шиллер, приехавшую в оккупированное село Михайловское в музей Пушкина. Ей предстоит вести просветительскую работу среди солдат вермахта и крестьян. Кроме Безрукова в картине Угольникова снялись Настасья Кербенген, Федор Бондарчук.

«Герои фильма «Учености плоды» – это переосмысленные мною характеры персонажей произведений самого Александра Пушкина... Я хотел показать, что для нас, для нашего народа Пушкин был и остается символом языка, культуры», — цитирует слова режиссера компания Sony Pictures.

Российских зрителей ждет еще одна премьера, но уже к Новому году. Кинематографисты решили возродить показ «Елок» после двухлетнего перерыва. Режиссером новой части выступит звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов.