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Американку на два года отправили в тюрьму за кашель на еду в супермаркете

  /   Обновлено: 26 августа 2021 06:30
Происшествия
Американку на два года отправили в тюрьму за кашель на еду в супермаркете
Global Look Press  /  Paul Kitagaki Jr. / ZUMAPRESS.com

Гаррисберг, 26 августа. Жительница штата Пенсильвания Энн Сирко получила тюремный срок за попытку распространить коронавирус в супермаркете. Об этом сообщило издание New York Post.

Женщину задержали, когда та плевала и кашляла на еду в магазине и кричала, что болеет COVID-19. Судья назвал поведение Сирко «абсолютно возмутительным» и приговорил к двум годам колонии.

Американке после освобождения предстоит выплатить 30 тысяч долларов и на протяжении восьми лет находиться на испытательном сроке. Владелец сети супермаркетов Джо Фасула отметил, что работники магазина, где произошел инцидент, выбросили продукты общей стоимостью на 35 тысяч долларов.

Жители США часто совершают неадекватные поступки и делают абсурдные заявления. Так телепроповедник Джим Баккер ранее заверил, что защитная маска препятствует общению верующих с богом.

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сша суд супермаркет коронавирус
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