«Очень хотел вернуть его»: тренер вратарей сборной России высказался об Акинфееве

Москва, 26 августа. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов хотел бы, чтобы место первого номера в национальной команде занял вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев.

По его словам, место голкипера все еще никто за собой не закрепил. А нынешнюю ситуацию он назвал головной болью.

«Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня», — заявил Кафанов в интервью «Чемпионату».

Тренер отметил, что у Акинфеева, как и у любого другого вратаря, бывали ошибки. Однако он мог вовремя сконцентрироваться и отыграть на высшем уровне, что необходимо российской сборной в преддверии отборочных игр чемпионата мира.

Ранее вратарь ЦСКА установил новый рекорд по количеству матчей в Российской Премьер-лиге. Игра против «Терека» 25 августа стала для Акинфеева 490-й в рамках чемпионатов России по футболу.