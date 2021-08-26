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«Очень хотел вернуть его»: тренер вратарей сборной России высказался об Акинфееве

  /   Обновлено: 26 августа 2021 06:30
Спорт
«Очень хотел вернуть его»: тренер вратарей сборной России высказался об Акинфееве
wikipedia.org  /  Steindy

Москва, 26 августа. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов хотел бы, чтобы место первого номера в национальной команде занял вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев.

По его словам, место голкипера все еще никто за собой не закрепил. А нынешнюю ситуацию он назвал головной болью.

«Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня», — заявил Кафанов в интервью «Чемпионату».

Тренер отметил, что у Акинфеева, как и у любого другого вратаря, бывали ошибки. Однако он мог вовремя сконцентрироваться и отыграть на высшем уровне, что необходимо российской сборной в преддверии отборочных игр чемпионата мира.

Ранее вратарь ЦСКА установил новый рекорд по количеству матчей в Российской Премьер-лиге. Игра против «Терека» 25 августа стала для Акинфеева 490-й в рамках чемпионатов России по футболу.

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футбол цска акинфеев сборная россии виталий кафанов
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