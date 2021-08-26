Россия намерена получить ответ от Великобритании по делу Скрипалей

Лондон, 26 августа. Российская Федерация направила в МИД Великобритании 54 ноты по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Стенограмму разговора для РИА Новости предоставило российское посольство в Соединенном Королевстве. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что ни одного ответа на отправленные запросы получено не было.

«Мы направили 54 ноты в министерство иностранных дел Великобритании, чтобы получить хоть-какую информацию, но мы до сих пор ничего не знаем» — рассказал димломат.

Недавно Москва предостерегла Лондон от недружественных шагов в отношении РФ. Заявление российской стороны связано с недавним расширением санкций из-за дела блогера Алексея Навального.