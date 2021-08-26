«Это было смешно»: Кучера вспомнил пьяного Шнурова на премии Муз-ТВ

Москва, 26 августа. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров явился на премию Муз-ТВ в 2003 году сильно пьяным. Подробнее о ситуации рассказал ведущий Оскар Кучера.

Сергей Шнуров во время эфира музыкальной премии Муз-ТВ поднялся на сцену под фонограмму известного хита WWW. Но петь свой трек лидер «Ленинграда» не стал. Он, по словам ведущего, шатался по сцене и размахивал руками. Затем вся группа развернулась к зрителям спиной и показала голые пятые точки.

«Я прекрасно помню, как Шнуров пришел со своей командой просто пьяный... Треш полный. Это было смешно», — отметил Кучера в беседе с Lenta.ru.

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