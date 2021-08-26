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«Это было смешно»: Кучера вспомнил пьяного Шнурова на премии Муз-ТВ

  /   Обновлено: 26 августа 2021 06:07
Общество
«Это было смешно»: Кучера вспомнил пьяного Шнурова на премии Муз-ТВ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 августа. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров явился на премию Муз-ТВ в 2003 году сильно пьяным. Подробнее о ситуации рассказал ведущий Оскар Кучера.

Сергей Шнуров во время эфира музыкальной премии Муз-ТВ поднялся на сцену под фонограмму известного хита WWW. Но петь свой трек лидер «Ленинграда» не стал. Он, по словам ведущего, шатался по сцене и размахивал руками. Затем вся группа развернулась к зрителям спиной и показала голые пятые точки.

«Я прекрасно помню, как Шнуров пришел со своей командой просто пьяный... Треш полный. Это было смешно», — отметил Кучера в беседе с Lenta.ru.

Устраивать дебош любят не только отечественные артисты, но и из других стран. Так лидер молодежной группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный перебрал алкоголя во время выступления в Геленджике. Теперь музыканта привлекут к ответственности за неповиновение сотрудникам полиции.

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шнуров дебош МУЗ-ТВ
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