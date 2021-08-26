Редкий том Пастернака был украден из частной библиотеки в Москве

Москва, 26 августа. Один из посетителей частной библиотеки литературоведа Льва Турчинского украл редкий том Пастернака с автографом писателя и выставил его на торги.

Библиограф смог обнаружить пропажу после звонка из аукционного дома. Продавцы рассказали ему, что незнакомый человек от третьего лица выставил на продажу редкую книгу Пастернака.

Книгохранилище каждый день посещает большое количество ученых и филологов. После этого инцидента владелец библиотеки решил провести подсчет своего имущества и обнаружил пропажу еще 17 книг. Правоохранительные органы приступили к расследованию дела и поиску возможных подозреваемых.

Недавно работники областной научной библиотеки предоставили читателям возможность изучить редкие тома. Книгохранилище планирует выложить 50 уникальный изданий в свободный доступ.