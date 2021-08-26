Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 07:23
07:22
Экономика
Forbes составил рейтинг жертвующих на благотворительность инвесторов
07:22
Общество
Премьеру сиквела «Венома» могут отложить на 2022 год
07:19
Общество
Число ДТП в Выборге снизилось на 39% с начала года
07:17
Общество
Спрос на социально значимые фильмы вырос в России
07:16
Общество
Инфекционист Поздняков назвал последствия курения и принятия алкоголя при COVID-19
07:11
Спорт
Украинский болельщик попросил у Головина футболку на матче «Шахтер» — «Монако»
07:10
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса перекочевали с «Новой волны» на юбилей Блиновской
07:09
Общество
Юрист Соловьев поделился способами возврата средств при ошибочном переводе
07:06
Общество
Сразу два кота Бегемота появятся в киноадаптации «Мастера и Маргариты»
07:05
Общество
Внезапные разрывы легких стали чаще фиксировать у больных COVID-19
Все новости

Редкий том Пастернака был украден из частной библиотеки в Москве
Происшествия
Редкий том Пастернака был украден из частной библиотеки в Москве
pixabay.com

Москва, 26 августа. Один из посетителей частной библиотеки литературоведа Льва Турчинского украл редкий том Пастернака с автографом писателя и выставил его на торги.

Библиограф смог обнаружить пропажу после звонка из аукционного дома. Продавцы рассказали ему, что незнакомый человек от третьего лица выставил на продажу редкую книгу Пастернака.

Книгохранилище каждый день посещает большое количество ученых и филологов. После этого инцидента владелец библиотеки решил провести подсчет своего имущества и обнаружил пропажу еще 17 книг. Правоохранительные органы приступили к расследованию дела и поиску возможных подозреваемых.

Недавно работники областной научной библиотеки предоставили читателям возможность изучить редкие тома. Книгохранилище планирует выложить 50 уникальный изданий в свободный доступ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Редкий том Пастернака был украден из частной библиотеки в Москве
москва пастернак библиотека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru