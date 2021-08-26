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Студия Warner Bros. готовит перезапуск «Иствикских ведьм»
Общество
Студия Warner Bros. готовит перезапуск «Иствикских ведьм»
Кадр из фильма «Иствикские ведьмы»

Лос-Анджелес, 26 августа. Фильм «Иствикские ведьмы» 1987 года получит ремейк от студии Warner Bros. Режиссером новой версии киноленты выступит шведка Нинье Тюберг.

Оригинальный роман Джона Апдайка повествует о трех женщинах из Новой Англии, которые попали под чары дьявола. В экранизации 1987 года снялся Джек Николсон. А роли ведьм достались Сьюзен Сарандон, Шер и Мишель Пфайфер.

Продюсерами новых «Иствикских ведьм» станут Дуглас Уик и Люси Фишер, участвовавшие в создании франшизы «Дивергент». Как сообщает портал Screen Daily, съемки фильма будут проходить в Соединенных Штатах. Дата выхода, актерский состав и подробности сюжета пока неизвестны.

Сервис Netflix решил присоединиться к тенденции съемок ремейков. Стриминг готовится выпустить новую версию драмы «Ромео и Джульетта». Фильм будет создаваться в итальянском городе Верона.

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ремейк Warner Bros иствикские ведьмы
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