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Новый альбом Канье Уэста выйдет со специальным плеером Donda Stem Player
Шоу-бизнес
Новый альбом Канье Уэста выйдет со специальным плеером Donda Stem Player
Global Look Press  /  John Taggart/CNP/AdMedia

Москва, 26 августа. Музыкальное устройство Donda Stem Player позволит слушателям настраивать песни под свой вкус. Разработку представил бренд West Yezzy Tech совместно с компанией Kano.

Стоимость плеера составляет 200 долларов, он уже доступен для предзаказа. Продажи устройства стартуют вместе с выходом нового альбома рэпера Канье Уэста Donda, запланированным на 29 августа.

Внешне плеер напоминает небольшую шайбу желто-коричневого цвета. Его корпус сделан из материала, похожего на смесь силикона и искусственной кожи. Donda Stem Player получил разъем для наушников, кнопки регулировки громкости, динамики, вибромотор и функцию Bluetooth. Устройство поддерживает форматы .AIFF, .AIF, .FLAC, .M4A, .MP3, .WAV и другие.

С помощью колонки пользователи смогут настраивать вокал, ударные инструменты, басы и сэмплы. Вместе с этим им предоставится возможность изолировать фрагменты песен, добавлять эффекты и разделять композицию на части.

Канье Уэст ранее сообщил о планах официально сменить имя на сценический псевдоним «Йе». Он уже подал соответствующие документы в суд Лос-Анджелеса.

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Канье Уэст музыка donda
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