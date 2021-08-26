Новый альбом Канье Уэста выйдет со специальным плеером Donda Stem Player

Москва, 26 августа. Музыкальное устройство Donda Stem Player позволит слушателям настраивать песни под свой вкус. Разработку представил бренд West Yezzy Tech совместно с компанией Kano.

Стоимость плеера составляет 200 долларов, он уже доступен для предзаказа. Продажи устройства стартуют вместе с выходом нового альбома рэпера Канье Уэста Donda, запланированным на 29 августа.

Внешне плеер напоминает небольшую шайбу желто-коричневого цвета. Его корпус сделан из материала, похожего на смесь силикона и искусственной кожи. Donda Stem Player получил разъем для наушников, кнопки регулировки громкости, динамики, вибромотор и функцию Bluetooth. Устройство поддерживает форматы .AIFF, .AIF, .FLAC, .M4A, .MP3, .WAV и другие.

С помощью колонки пользователи смогут настраивать вокал, ударные инструменты, басы и сэмплы. Вместе с этим им предоставится возможность изолировать фрагменты песен, добавлять эффекты и разделять композицию на части.

Канье Уэст ранее сообщил о планах официально сменить имя на сценический псевдоним «Йе». Он уже подал соответствующие документы в суд Лос-Анджелеса.