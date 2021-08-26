Псаки оказалась не готова к вопросу о застрявших в Афганистане студентах США

Вашингтон, 26 августа. Вопрос журналиста о помощи студентам из Калифорнии, которые не могут выбраться из Афганистана, застал врасплох пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга.

Репортер сослался на сообщение газеты LA Times, в котором говорится, что группа учащихся и их родителей из калифорнийского школьного округа Эль-Кахон-Вэлли сейчас находятся в Афганистане. Псаки удивил вопрос, замявшись, она призналась, что ничего об этом не знает.

«У меня, конечно, нет дополнительной информации по этому поводу. [...] Я буду рад получить какую-либо информацию, если у вас есть что-то более подробное», — заявила пресс-секретарь.

Джен Псаки ранее отказалась комментировать итоги переговоров главы разведывательной структуры Уильяма Бернса с представителями движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Для получения информации она порекомендовала обратиться в ЦРУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.