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Псаки оказалась не готова к вопросу о застрявших в Афганистане студентах США
Политика
Псаки оказалась не готова к вопросу о застрявших в Афганистане студентах США
Global Look Press  /  Amanda Andrade-Rhoades - Cnp

Вашингтон, 26 августа. Вопрос журналиста о помощи студентам из Калифорнии, которые не могут выбраться из Афганистана, застал врасплох пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга.

Репортер сослался на сообщение газеты LA Times, в котором говорится, что группа учащихся и их родителей из калифорнийского школьного округа Эль-Кахон-Вэлли сейчас находятся в Афганистане. Псаки удивил вопрос, замявшись, она призналась, что ничего об этом не знает.

«У меня, конечно, нет дополнительной информации по этому поводу. [...] Я буду рад получить какую-либо информацию, если у вас есть что-то более подробное», — заявила пресс-секретарь.

Джен Псаки ранее отказалась комментировать итоги переговоров главы разведывательной структуры Уильяма Бернса с представителями движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Для получения информации она порекомендовала обратиться в ЦРУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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