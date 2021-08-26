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Американец рассказал о неприятной особенности русских женщин
Общество
Американец рассказал о неприятной особенности русских женщин
pixabay.com  /  @RyanMcGuire

Москва, 26 августа. Россиянки обижаются на своих избранников гораздо чаще, чем американки, заявил гражданин США Джейкоб, переехавший в Россию пять лет назад.

В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» Джейкоб обратил внимание на особенность русских женщин, которая, по его словам, очень редко встречается в США, «а порой и вовсе считается признаком «нездоровых отношений».

«Самое значительное для меня — постоянные обиды со стороны женщины. Эту проблему я заметил со стороны, есть в моем окружении пара, где супруга обижается очень часто. Но плохо то, что при обиде мужчина буквально вынужден приносить извинения, иначе девушка продолжит нагнетать на партнера», — пишет американец.

По его словам, «россиянки не желают принимать точку зрения мужчины, выражая только свое мнение». Джейкоб считает, что таким способом «женщины в России управляют мужчинами с помощью обид».

«Да, американки тоже могут вспылить и обидеться, вот только в этом случае пара успокоится и выслушает друг друга, после этого придя к оптимальному варианту решения проблемы», — подчеркнул он.

Американец выразил мнение, что есть несколько причин для подобного поведения женщин: эгоизм, а также неумение договариваться и обсуждать проблемы с партнером.

Далеко не все читатели блога Джейкоба согласились с его мнением. Одна из представительниц прекрасного пола подчеркнула, что у американца «очень субъективное восприятие».

«Уверяю вас, вам просто не повезло, и вы столкнулись с таким типом поведения. НЕТ! В России нет такого везде. И у нас люди чаще всего идут на компромисс и обсуждают ситуацию, уступают друг другу. В каждой стране есть разные типы взаимоотношений в парах. А то, что вы описали, типично для молодых, еще без опыта», — отметила она.

Другой читатель добавил, что «женские обиды по всему миру одинаковые».

Ранее американец рассказал, в чем главные отличия подходов к еде и отдыху в РФ и США. После переезда в Россию его долго удивляло, почему многие придерживаются мнения, что «еда должна быть домашней». Это касается не только приготовления блюд, но и выбора продуктов: домашние мясо, овощи и молоко особенно ценятся. Первое время он не мог этого понять, ведь в его стране главным считается исключительно вкус еды, а не ее «происхождение». Однако со временем и сам Джейкоб стал предпочитать домашние продукты.

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