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Детям рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 более мягкой вакциной
Общество
Детям рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 более мягкой вакциной
pixabay.com

Москва, 26 августа. Наиболее подходящим препаратом от коронавирусной инфекции для детей будет вакцина с более мягким воздействием. Такое мнение выразил врач-педиатр Евгений Тимаков.

Детям и подросткам следует колоть цельноварионную вакцину, созданную на традиционной платформе. Причиной такой рекомендации является пластичность Т-клеточного иммунитета, считает Тимаков.

«Малейшая его стимуляция будет формировать клетки памяти», – рассказал медик.

Эксперт на данный момент с опаской относится к «Спутнику V», «КовиВаку» и «ЭпиВакКороне». Причиной этому является векторный метод создания препаратов, на который у молодого организма может возникнуть гриппозная реакция, пишет URA.RU.

Недавно нефролог Анна Коробкина рекомендовала россиянам сдать кровь на биохимический анализ. Медик утверждает, что при этой процедуре могут выявиться проблемы с почками из-за COVID-19.

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дети вакцинация коронавирус
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