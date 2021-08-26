Москва возглавила список городов с самыми дорогими букетами ко Дню знаний

Москва, 26 августа. Средняя стоимость букета цветов в августе увеличилась на 11 процентов. Самые дорогие композиции оказались в Москве, рассказали в компании «Эвотор».

Самая высокая стоимость букета ко Дню знаний зафиксирована в Москве – 1608 рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Ханты-Мансийский автономный округ. Там цветы можно купить за 1,57 тысячи рублей. Третье место досталось Тюменской области. Средний чек в магазинах составил 1,39 тысячи рублей, пишут РИА Новости.

Согласно результатам исследования аналитиков, самая низкая цена букета составляет 678 рублей в Псковской области. А вот средний чек на покупку цветов в Томской и Кировской областях оценен в 781 рубль и 772 рубля соответственно.

День знаний уже близится, и родители уже собирают своих детей в школу. Согласно результатам исследования, почти треть российских семей готова потратить на подготовку к учебе 5-10 тысяч рублей.