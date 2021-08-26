«Годы берут свое»: психолог оценила брак Пугачевой и Галкина после скандала с Соседовым

Москва, 26 августа. Профессиональный психолог опровергла предположение критика Сергея Соседова о том, что певица Алла Пугачева несчастлива в браке с артистом Максимом Галкиным.

В одном из интервью знаменитый музыкальный критик выразил мнение, что примадонна отечественной эстрады якобы представляет из себя больную, несчастную женщину. По его мнению, певица страдает в неравном браке с Галкиным. По крайней мере, он не верит в идиллию, которую юморист пытается показать на страницах соцсетей. По мнению Соседова, артистка со своим супругом лишь создают красивую сказку для народа.

С мнением критика не согласна известный психолог Ольга Дандар. В беседе с порталом «Дни.ру» она выразила мнение, что Пугачева искренне счастлива в браке. Однако есть некоторые нюансы.

«Единственное, о чем она может сожалеть, — это о том, что уходят годы. В целом это очень талантливая, мудрая и успешная женщина, которая маловероятно может о чем-то жалеть в своей жизни. Она не создает впечатление несчастной женщины», — отметила эксперт.

Психолог добавила, что все-таки возраст берет свое, а значит, из жизни пропадают и искры.

«Годы берут свое, у нее уже нет такой энергии, как в молодости. Но в целом ситуация не критичная», — отметила психолог.

Ранее свое возмущение словами Соседова выразил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН. По его словам, все, что делает критик в отношении Пугачевой, «это скотство». Супруг певицы Валерии добавил, что критика следовало бы засудить за подобные заявление, «но делать ему рекламу, наверное, смысла нет никакого».

Пригожин напомнил Соседову, что тот «имел свой кусок хлеба» благодаря артистам вроде Пугачевой и должен быть им благодарен.